Washington - Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinserwartungen deutlich nach unten angepasst. Wie aus den am Mittwoch nach der geldpolitischen Sitzung veröffentlichten Zinsprognosen der Notenbanker hervorgeht, wird in diesem Jahr keine Zinsanhebung mehr erwartet. Zur Jahreswende hatte die Fed noch zwei Anhebungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Für kommendes Jahr wird eine Zinserhöhung in Aussicht ...

