TOM TAILOR Holding SE: TOM TAILOR GROUP gibt Verkauf von BONITA bekannt DGAP-News: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung TOM TAILOR Holding SE: TOM TAILOR GROUP gibt Verkauf von BONITA bekannt 20.03.2019 / 19:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 20. März 2019: Die TOM TAILOR Holding SE (ISIN DE000A0STST2) hat heute einen Kaufvertrag über die Veräußerung des Tochterunternehmens BONITA GmbH an die niederländische Victory & Dreams International Holding B.V. abgeschlossen. Über die Konditionen der Veräußerung haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter den üblichen Vorbehalten, insbesondere der kartellrechtlichen Genehmigung. "Der Verkauf von BONITA ist ein wichtiger Schritt für die TOM TAILOR Group. Wir schaffen damit klare Verhältnisse, setzen Kapazitäten frei und können uns künftig voll auf das profitable Wachstum der Kernmarke TOM TAILOR konzentrieren. Diese hat sich auch im vergangenen Jahr in einem für die gesamte Branche schwierigen Umfeld gut behauptet und liegt beim Ergebnis voll innerhalb der Erwartungen", sagt Dr. Heiko Schäfer, Vorsitzender des Vorstands der TOM TAILOR Holding SE. "BONITA befindet sich in einem herausfordernden Restrukturierungsprozess, den wir in den vergangenen Monaten stark forciert haben. Trotz des Fortschritts sind wir nicht der ideale Eigentümer für BONITA: Der neue Eigentümer kann die Synergiepotenziale mit BONITA deutlich stärker nutzen." "Wir haben immer gesagt, dass wir BONITA für alle wertschaffenden Optionen vorbereiten. Dazu gehört auch der Verkauf der Marke als logische Konsequenz", sagt Thomas Dressendörfer, CFO der TOM TAILOR Holding SE. "Wir sind der Überzeugung, dass sich BONITA in der Eigentümerschaft eines strategischen Investors erfolgreich weiterentwickeln kann. Dabei ist uns wichtig, dass die Victory & Dreams International Holding ein Weiterführungskonzept für die Marke und den Standort in Hamminkeln vorgestellt hat. Die Marke passt zum Portfolio von Victory & Dreams International Holding und wird insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Filialisten Witteveen, der Teil der Gruppe ist, ihr volles Potenzial entfalten können." Die TOM TAILOR Holding SE hatte die Marke BONITA 2012 erworben. Zuletzt waren rund 300 Mitarbeiter am Hauptsitz der Marke in Hamminkeln beschäftigt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 erzielte BONITA einen Umsatz von 172,1 Mio. Euro und trug damit 28,1 Prozent zum Gesamtumsatz der Gruppe bei. Das EBITDA der Marke lag nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 bei -6,6 Mio. EUR. Der Markenwert von BONITA in Höhe von 184,5 Mio. EUR muss zum 31. Dezember 2018 in voller Höhe abgeschrieben werden. Darüber hinaus erwartet der Vorstand, dass die Anwendung von IFRS 5 das Ergebnis des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs im Geschäftsjahr 2018 in Höhe von ca. 40 - 50 Mio. EUR belasten wird. Das Unternehmen wird den ursprünglich für den 21. März 2019 geplanten Jahresabschluss im Laufe des Aprils vorlegen. In diesem Rahmen werden auch die Details der Entkonsolidierung und die Anwendung von IFRS 5 erläutert. Über die TOM TAILOR GROUP Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 457 TOM TAILOR Filialen sowie 187 Franchise-Geschäfte, 2.524 Shop-in-Shops und 6.892 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent. BONITA verfügt über 754 eigene Retail-Geschäfte sowie über 85 Shop-in-Shop Flächen. Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden. Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com Medienkontakt Harriet Weiler Head of Corporate Communications TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-168 E-Mail: harriet.weiler@tom-tailor.com Investorenkontakt Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com 20.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 790005 20.03.2019 ISIN DE000A0STST2