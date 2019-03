Bei der VIG kommt es zu einer Änderunge der Ausschüttungspolitik: Im Jahr 2005 legte die Vienna Insurance Group eine Ausschüttung von zumindest 30% des Konzerngewinns nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen an die Aktionäre als Dividendenpolitik fest. Der Vorstand der Vienna Insurance Group habe in seiner heutigen Sitzung unter Einbeziehung des Feedbacks der im Sommer 2018 durchgeführten Investorenbefragung eine neue Dividendenpolitik beschlossen. Diese sieht eine Ausschüttung in einer Bandbreite von 30 bis 50 % des Konzerngewinns nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen vor. Ziel sei es, die Dividende pro Aktie weiterhin an der Entwicklung des Unternehmenserfolgs auszurichten, heißt es.

Den vollständigen Artikel lesen ...