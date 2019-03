Pierer Industrie und Bajaj führen Gespräche über eine Beteiligung der Bajaj auf Ebene der KTM Industries: Die Pierer Industrie AG ist zu rund 62% an der KTM Industries AG (die "Gesellschaft") beteiligt. Die börsenotierte KTM Industries AG ist zu rund 51,7% an der KTM AG beteiligt; Bajaj Auto International Holdings BV ("Bajaj") ist zu rund 48% an der KTM AG beteiligt. Die KTM Industries AG wurde von der Pierer Industrie AG und der Bajaj darüber informiert, dass Pierer Industrie AG und Bajaj Gespräche darüber aufgenommen haben, die Möglichkeit zu prüfen, den von Bajaj gehaltenen Anteil von 48% an der KTM AG in die KTM Industries AG einzubringen, wobei die Pierer-Gruppe weiterhin die kontrollierende Mehrheit über die KTM Industries AG ...

