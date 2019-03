Eos Biosciences, Inc. (Eos), ein nanomedizinisches Unternehmen, das zurzeit eine wirksame, vielseitige Plattformtechnologie auf Partikelbasis (Eosome) entwickelt, gab bekannt, dass das amerikanische Patentamt (Patent and Trademark Office) das Eos Biosciences Patent mit der Nummer 10.183.078 bewilligt hat. Es bezieht sich auf einen neuartigen Ansatz, der auf HER3 angesetzte Eosome als Shuttlesystem für den Transport unterschiedlicher Arzneimittelklassen über die Blut-Hirn-Schranke nutzt, um Erkrankungen des Gehirns zu behandeln, darunter auch Gehirntumore. Der Patentinhaber ist das Cedars-Sinai Medical Center, Eos Biosciences wirkt als exklusiver Lizenznehmer. Einzelheiten zum System werden in Kürze in einem Manuskript von Lali Medina-Kauwe, PhD, Professor, Department of Biomedical Sciences, Cedars-Sinai, genannt.

Omar Haffar, Ph.D., Gründer, President und Chief Executive Officer, sagt dazu: "Wir sind sehr erfreut über die Erteilung dieses entscheidenden Patents und freuen uns auf ähnliche Zulassungen in anderen Ländern. Dieses Patent ergänzt das beeindruckende IP-Portfolio von Eos, das die Eosomen-Technologie abdeckt und damit unter anderem therapeutische Produkte und Anwendungen umfasst." Dr. Haffar wird die Eosomen-Technologie und seine Anwendung für die Anlieferung von Nukleinsäure-Nutzlasten auf der bevorstehenden BIO-Europe Spring Partnerkonferenz in Wien, Österreich, präsentieren.

Über Eosome

Eosome sind neuartige, selbstorganisierende, nanobiologische Partikel, die aus einem rekombinanten Polypeptid und einer therapeutischen Nutzlast bestehen. Das rekombinante Polypeptid ist so gestaltet, dass es drei funktionale Bereiche für a) Zelltargeting, b) aktives endosomales Entweichen und c) therapeutische Nutzlastbindung einbindet. Das modulare Design des Polypeptids bietet große Vielseitigkeit bei der Adaption der Anwendung der Eosome in multiplen Krankheitsbereichen und therapeutischen Modalitäten.

Eos Pipeline und Programme

Die fortschrittlichsten Eos Programme sind auf die Onkologie ausgerichtet. Sie umfassen zwei Klassen von Eosomen, die eine große Bandbreite solider Tumoren anvisieren und dazu zwei Zell-Oberflächenrezeptoren verwenden: HER3 und c-Met. Diese Rezeptoren sind auf invasiven, metastasierenden und arzneimittelresistenten Tumoren sehr stark vorhanden. Eos verfügt zudem über mehrere zusätzliche Programme in der Entwicklungsphase, darunter zielgerichtete Arzneimittel, die die Blut-Hirn-Schranke passieren, sowie die Paketbildung und Anlieferung von Nukleinsäure-Therapeutika, beispielsweise mRNA, RNAi und Oligonukleotide, außerdem Peptide und Proteine.

Über Eos Biosciences, Inc.

Eos Biosciences, Inc. ist ein Unternehmen für bio-ausgerichtete Nanomedizin mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, mit einer weltweiten und exklusiven Lizenz des Cedars-Sinai Medical Center für das Urheberrecht und das Wissen, die das gezielte Wirkstoff-Targeting mit Eosomen und die Plattformtechnologie für die Wirkstofflieferung abdecken.

