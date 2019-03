Unmittelbar vor dem EU-Gipfel hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) die Zustimmung Deutschlands zu dem von London erbetenen Brexit-Aufschub um drei Monate an Bedingungen geknüpft. "Mit dem Brief von Theresa May ist noch kein Problem gelöst. Eine Verschiebung ist dann sinnvoll, wenn sie zu einem geordneten Brexit führt", sagte Maas den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben).

Wenn dafür eine "echte Chance" bestehe, dann halte er es für "vertretbar, auch eine Ehrenrunde einzulegen", so der Außenminister weiter. Eine Lösung gebe es nur auf Basis des Austrittsabkommens. Besonders wichtig sei außerdem "der ordnungsgemäße Ablauf der Europawahlen", so Maas.