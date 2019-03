Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt am Donnerstag (9.00 Uhr) in einer Regierungserklärung Stellung zum weiteren Prozess des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. Anschließend reist die Kanzlerin zum EU-Gipfel nach Brüssel. Dort soll unter anderem der Antrag der britischen Premierministerin Theresa May für einen Brexit-Aufschub bis Ende Juni beraten werden.

Am Mittwoch reagierte die Bundesregierung positiv auf den Antrag. Es sei gut, "dass es jetzt einen klaren Antrag Großbritanniens gibt", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Das ist die Grundlage, auf der die EU 27 Donnerstag und Freitag reagieren können." Zu klären sei, ob Großbritannien bei einer solchen Verschiebung an der Europawahl Ende Mai teilnehmen muss. May bittet um einen Aufschub bis 30. Juni, will aber keine Teilnahme an der Europawahl.

Weiteres Thema im Bundestag sind Hilfen für Familien mit kleinem Einkommen. Sie sollen höhere Zuschläge zum Kindergeld, gebührenfreie Kitaplätze und Leistungen wie etwa kostenlose Schulmittagessen bekommen. Ein entsprechendes Gesetz von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) soll im Plenum beschlossen werden./rm/tam/DP/nas

