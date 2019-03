St. Gallen - Wir hatten am Wochenende eine Art Veteranentreffen, da ein langjähriger Kumpel 60 Jahre alt wurde. Und wie an solchen Anlässen üblich, spielte die Vergangenheit die Hauptrolle. Gemeinsame Erinnerungen wurden ausgetauscht und die eine oder andere "Heldengeschichte" von damals machte genau so die Runde wie einige Peinlichkeiten, die uns einst widerfuhren. Quintessenz des feuchtfröhlichen Abends war, dass die gute alte Zeit, wie wir sie einst erlebten, wohl der Vergangenheit angehört. Willkommen bei den Alten oder besser: den Älteren, die gern von den guten alten Zeiten schwärmen, wie peinlich ist das denn, dachte ich mir?

Es ist auf jeden Fall Unsinn. Wir wissen schliesslich, dass alle guten alten Zeiten immer erst einmal schlechte neue Zeiten waren. Die Verklärung der Vergangenheit durch die Älteren ist kein neuzeitliches Phänomen, sondern schon fast ein Gesetz der Menschheit. Allerdings hat sich das Tempo des Wandels mit dem technologischen Fortschritt - man kann auch sagen mit dem Internet - beschleunigt. Dermassen, dass manche von uns damit nicht mehr zurechtkommen. Meine Eltern spielten von der Kindheit bis ins hohe Alter "Mensch ärgere dich nicht"; nicht nur, vor allem aber eben ein Leben lang. In meiner Kindheit spielte ich "Mensch ärgere Dich nicht", in der Jugend jasste ich und später spielte ich ganz gern die eine oder andere Partie Schach. Und natürlich zockten wir mal an einem Flipperkasten oder spielten ein gähnend animiertes Fernsehspiel mit einer Konsole die fast so gross war wie das Fernsehgerät selbst. Heute sind wir indes digitalisiert. Mein Jüngster spielt Fortnite von Epic Games. Fortnite ist so eine Art "Mensch ärgere Dich" der Moderne. Denn Fortnite ist heute das Computerspiel mit den weltweit meisten Spielern, wohl über 200 Millionen.

Internet schafft Jugendschutz ab

Mein Junior ist 11 Jahre alt, "Fortnite Battle Royale" unterliegt im Internet keiner Altersfreigabe. Im stationären Handel ist eine Altersfreigabe dagegen zwingend notwendig, in der Nintendo Switch-Fassung liegt die bei 16 Jahren. Das ist schon mal völlig paradox. Ich sollte ihm also eigentlich verbieten zu spielen, habe mir aber das Heft selbst aus der Hand nehmen lassen. Es fing ganz harmlos an. Kennen lernte unser Spross Fortnite, als er einem Gspänli über die Schulter zusah, wie dieser es auf seinem iPad spielte. Und da schon damals alle spielten, ...

