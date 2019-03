The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1967697738 DANSKE BK 19/29 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1968703345 GLENCORE FI. 19/26 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1968706108 CREDIT AGRI. 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1968814332 BAWAG GROUP 19/29 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1968846532 CAIXABANK 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA REZ XFRA CA37958K1093 GLOBAL BATTERY METALS LTD EQ00 EQU EUR N

CA MA1 XFRA DE000A0D88T9 MAX21 AG EQ00 EQU EUR N

CA RHSQ XFRA MHY737603016 SEANERGY MARITIME HLDGS EQ00 EQU EUR N

CA NXWC XFRA US90130A4085 21ST. CENT. FOX B NEW EQ00 EQU EUR N