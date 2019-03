The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.03.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0215076313 KOREA WESTERN POWER 13-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1H3EK1 STADT HAMBURG LSA A.3/12 BD00 BON EUR N

CA BNTB XFRA DE000A1TM2T3 EYEMAXX REAL ESTATE AG 19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7UQA2 DT.BANK MTN 09/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011223692 MERCIALYS 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0WM86 ERSTE GP BNK 12-19 FLRMTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000CB0BWA6 COBA STUFENZANL 14/19 BD01 BON EUR N

CA ISAC XFRA US46513E5Y48 ISRAEL 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA USP37878AC26 BOLIVIEN 17/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USP93960AG08 TRINIDAD+TOBAGO 16/26REGS BD01 BON USD N

CA A33A XFRA XS0763122578 ABB FIN.B.V. 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1089194341 CRCC YUPENG 14/UND. FLR BD01 BON USD N

CA XPAB XFRA LU0119366440 AMUN.II-EU.RES.NAM.A EO C FD00 EQU EUR N

CA A4HE XFRA LU0132185280 AMUN.II-EU.RES.NAM.A DL C FD00 EQU EUR N