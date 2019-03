The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.03.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A272A7 1.GROUP BNK 19/34 MTN 11 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0419041055 GEBERIT 19/24 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0419041063 GEBERIT 19/28 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2YB699 SCHAEFFLER MTN 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YB7A7 SCHAEFFLER MTN 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YB7B5 SCHAEFFLER MTN 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7M06 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0Q46 DZ BANK IS.A1105 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12882 LBBW STUFENZINS 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12890 LBBW STUFENZINS 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB129A2 LBBW STUFENZINS 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB129C8 LBBW STUFENZINS 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB129D6 LBBW STUFENZINS 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB129E4 LBBW STUFENZINS 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0LQ9 LAND NRW SCHATZ 19 R1479 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB18M7 NRW.BANK IS.A.18M 19/39 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0000090805 JUNTA ANDAL. 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0813211010 BBVA 19/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013410818 STE GENERALE 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA PTBPIAOM0026 BANCO BPI 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US46647PBB13 JPMORG.CHASE 19/23 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1966264258 LB HESS.-THUER.MTN 19/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1967003747 EX.IMP.BK.K. 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1967011336 NATL WESTM.B 19/23 FLR BD01 BON GBP N