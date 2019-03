FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WJL XFRA CA7477131055 QUARTERHILL INC. 0.008 EUR

3HA XFRA AU000000HUO7 HUON AQUACULTURE GROUP 0.018 EUR

DKOB XFRA GB00BYN59130 DOMINO'S PIZZA LS-,005208 0.063 EUR

WFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.053 EUR

SE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.852 EUR

RYS2 XFRA US7800976893 ROYAL BK SCOTLD ADR/2 0.262 EUR

XKR XFRA US48238T1097 KAR AUCTION SERVICES INC. 0.308 EUR

HLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.018 EUR

DYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.053 EUR

BMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.594 EUR

4B3 XFRA US0893021032 BIG LOTS DL-,01 0.264 EUR

G4RA XFRA US0595201064 BANCO DE CHILE ADR/200 0.931 EUR

AOD XFRA US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR 0.060 EUR

AWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.053 EUR

SCA XFRA SE0000112724 SVENSKA CELL.B FRIA SK10 0.168 EUR

WB7 XFRA ID1000100209 WAHANA OTTOMITRA MU.RP100 0.001 EUR

CS3 XFRA GB0007668071 CLOSE BROTH. GRP LS-,25 0.256 EUR

MGI XFRA GB0005758098 MEGGITT PLC LS-,05 0.132 EUR

H2V XFRA GB0004065016 HAMMERSON PTY LS-,25 0.172 EUR

BMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.591 EUR

FAI XFRA FI0009003230 FINNAIR OYJ EO-,85 0.274 EUR

4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.066 EUR

GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.020 EUR

LKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.017 EUR

CRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.248 EUR

VTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.026 EUR

2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.096 EUR

NWS XFRA BMG668971101 NWS HLDGS HD 1 0.033 EUR

PXS XFRA AU000000PGC4 PARAGON CARE LTD 0.007 EUR

46M XFRA AU000000QMS6 QMS MEDIA LTD 0.006 EUR

FLI XFRA AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE TRAVEL GRP 1.306 EUR

AODC XFRA AU000000AGG7 ANGLOGOLD ASHANTI CUFS/1 0.012 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.099 EUR

FGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.280 EUR

134 XFRA NGSEPLAT0008 SEPLAT PE.DE.(DI) NA-,50 0.044 EUR