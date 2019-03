Birmensdorf - Grünräume wie Schreber- oder Hausgärten sind in städtischen Ballungszentren für viele Menschen ein Zufluchtsort. Gärten bieten Naturnähe, Ruhe und Erholung. Sie sind ein Hort der Biodiversität und haben grosse soziale Bedeutung, wie eine Umfrage der Eidg. Forschungsanstalt WSL und des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) ergab.

Stark verdichtete städtische Ballungsräume sind oft arm an Pflanzen- und Tierarten und werden von vielen Menschen in ihrer Freizeit gemieden. Die darin liegenden offenen, nicht versiegelten Flächen sowie Parks und Gärten hingegen ziehen Menschen an. Warum ist das so? Dies wollten Forschende der Eidg. Forschungsanstalt WSL und des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) herausfinden. In 48 Interviews sowie in zwei schriftlichen, an jeweils rund 1800 Nutzende von Schreber- und Hausgärten abgegebene Umfragen stellten sie unter anderem Fragen zur natürlichen Vielfalt und zum sozialen Wert dieser Gärten. Die Forschenden wollten auch wissen, was diese Menschen dazu bringt, einen Garten auf eine bestimmte Weise zu pflegen und welche Motivationen und Einstellungen ihr Handeln beeinflussen.

Stadtmenschen suchen Abstand zum Alltag

Aus den 724 auswertbaren Fragebögen der ersten Studie erfuhren die Forschenden, dass eine grosse Mehrheit der Besitzerinnen und Pächter von Schreber- und Hausgärten sich vor allem deswegen gerne in der Natur aufhält, weil sie Abstand zum Alltag gewinnen will. Dass dies tatsächlich gelingt, zeigen die Daten der zweiten Umfrage: «Die Mehrheit der Personen mit einem Garten fühlt sich nach dem Aufenthalt in diesem viel entspannter als vorher, besonders deutlich ist dieser Effekt in den Schrebergärten», fasst Nicole Bauer von der WSL eines der zentralen Ergebnisse dieser Umfrage zusammen. In Städten lebende Menschen besuchen ihren Garten vor allem, um an der frischen ...

