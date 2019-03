Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) pocht auf eine stärkere Bundesbeteiligung an den Integrationskosten von Flüchtlingen. "Es geht darum, jetzt unbedingt einen Kahlschlag bei der Integration von Flüchtlingen abzuwenden", sagte der CSU-Vorsitzende dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben).

"Wenn jetzt an der Integration gespart wird, wird das zu erheblichen Mehrkosten in einigen Jahren führen." Söder sagte, bei einer Halbierung der Flüchtlingsfinanzierung und am Ende sogar einer Drei-Viertel-Kürzung wären Städte und Gemeinden nicht mehr in der Lage, die Integration, wie sie bisher geleistet worden sei, fortzusetzen. "Das würde bisherige Integrationserfolge zunichtemachen", warnte Söder. "Integration ist eine gewaltige Herausforderung, die uns noch lange herausfordern wird."

Es gehe nun nicht mehr um die Erstunterbringung, sondern darum, was in Schulen, in Kindergärten gemacht werde.