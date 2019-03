flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD zog nach dem Fed-Zinsentscheid ...

Das Währungspaar EUR/USD zog nach dem Fed-Zinsentscheid kräftig an. Wie bereits seit geraumer Zeit am US-Terminmarkt abzulesen war, kam es nicht nur zu keiner Zinserhöhung, sondern sogar zu einer mehr als deutlichen Message. Die Fed wird den US-Leitzins im Jahr 2019 nicht mehr anheben. Damit schoss die Fed den Kurs von EUR/USD deutlich über die zuletzt an dieser Stelle beschriebene Abwärtstrendlinie, die sich von 1,1815 über 1,1570 ziehen lässt.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Zwischenhoch des 24. September 2018 bei 1,1815 bis zum Mehrjahrestief des 07. März 2019 bei 1,1176, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu bestimmen. Die Widerstände lägen bei 1,1495/1,1570 (61,8prozentiges Fibonacci-Retracement)/1,1664 und 1,1815 bereit. Die Unterstützungen wären bei 1,1327 und 1,1176 in Betracht zu ziehen.

