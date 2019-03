Der E-Commerce für mechanische Luxusuhren hinkt der Handelsbranche weiter hinterher. Der Gründer der Plattform Chrono24, Tim Stracke, erklärt, warum sich Rolex, Omega & Co. besser über das Internet verkaufen lassen.

Wenn sich nun zur Baselworld Juweliere aus aller Welt in Basel einfinden, dann schwingt bei Gesprächen auch die Zukunft des Handels mit. Die Hersteller mechanischer Luxusuhren tun sich nach wie vor schwer mit dem E-Commerce und machen lediglich zarte Fortschritte. Die Handelsplattform Chrono24 aus Karlsruhe ist da bereits weiter, indem sie Händler und Kunden zusammenführt. Nicht immer zum Gefallen aller Hersteller - das soll sich jedoch ändern, erzählt Gründer und CEO Tim Stracke.

Herr Stracke, Anfang des Jahres kündigte die deutsche Uhrenmarke Nomos an, künftig über Ihre Plattform gebrauchte Uhren zu verkaufen. Das störte viele klassische Juweliere. Nun hat die Marke einen Rückzieher gemacht und die Verbindung mit Chrono24 wieder beendet. Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?Wir haben gerne mit Nomos zusammengearbeitet und finden es auch schade, dass sie uns verlassen. Uns hat die Zusammenarbeit viel Freude bereitet.

Warum? Es werden ja auch weiterhin Nomos-Uhren bei uns verkauft. Auf unserem globalen Marktplatz gibt es ein großes Angebot von Nomos-Uhren von Privatleuten oder Händlern. Nomos geht jetzt wieder zurück zum Juwelier Wempe, weil auch der künftig E-Commerce betreiben will.

Beunruhigt Sie das?Nein, denn es belegt, dass E-Commerce langfristig in der Uhrenbranche eine große Zukunft haben wird. Und das ist für uns die entscheidende Nachricht. Wir arbeiten bereits seit Längerem mit verschiedenen Marken zusammen und es werden weitere dazukommen.Wie wichtig ist für die Plattform Chrono24 die Zusammenarbeit mit Marken?Sie ist für das Image unseres Unternehmens natürlich spannend. Wir glauben, dass wir mit Kooperationen mit Marken einen Blick in die Zukunft werfen können, wie E-Commerce für Luxusuhren in Zukunft aussehen kann und langfristig funktionieren wird. Kurzfristig betrachtet finden Kunden auf Chrono24 derzeit rund 430.000 Angebote aus mehr als 100 Ländern. Da spielen die Angebote, die direkt von Herstellern dazukommen, in der Zahl keine große Rolle. Aber es ist für die Nutzer ein guter Kanal, direkten Zugang zum Hersteller zu bekommen, weil er so eine Beziehung zur Marke aufbauen kann.

Der E-Commerce ist für Marken inzwischen so interessant, dass Marken wie Audemars Piguet nicht nur für neue Uhren ihr Vertriebsnetz umkrempeln, sondern auch selber gebrauchte Uhren der Marke ...

