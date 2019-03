Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank stellt längere Zinspause in Aussicht

Die US-Notenbank stellt eine längere Zinspause in Aussicht. Dies ergibt sich aus den Zinsprojektionen der Ratsmitglieder. Zugleich ließ die Federal Reserve ihren Leitzins in der Bandbreite von 2,25 bis 2,50 Prozent. Der Beschluss fiel einstimmig. In ihrem Begleittext zum Zinsbeschluss bekräftigte die Notenbank, dass sie in der Zinspolitik "Geduld" walten lassen wolle, bis sich das Konjunkturbild geklärt habe. Für 2019 wird in den Zinsprojektionen keine Zinserhöhung mehr avisiert, bislang waren zwei in der "Punktewolke" der Projektionen enthalten.

Brasiliens Notenbank lässt Leitzins auf Rekordtief

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief belassen. Die Notenbank hielt ihren Selic-Zins bei 6,50 Prozent, wo er seit einem Jahr steht. Die Wirtschaft benötige Anreize durch niedrige Zinsen, begründete die Zentralbank ihre Entscheidung. Zudem seien Fortschritte bei ökonomischen Reformen wichtig, um eine geringe Inflation mittel- und langfristig zu gewährleisten.

Deutsche Steuereinnahmen gehen im Februar zurück

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Februar aufgrund von Sondereffekten erstmals seit Monaten wieder gesunken. Sie gingen ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,6 Prozent zurück, gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Besonders der Bund verbuchte einen starken Rückgang. Grund ist demnach eine Schwankung bei der Veranlagung bestimmter Steuern - nicht aber die jüngste Konjunkturschwäche.

May ruft Abgeordnete erneut zur Annahme des Brexit-Abkommens auf

Die britische Premierministerin Theresa May will weiter für einen geordneten EU-Austritt ihres Landes kämpfen. "Ich hoffe leidenschaftlich, dass die Abgeordneten einen Weg finden, um das Abkommen zu unterstützen, das ich mit der EU ausgehandelt habe", sagte May in London. Der Austrittsvertrag war bereits zwei Mal vom britischen Unterhaus abgelehnt worden. Ihr Bitte um einen Aufschub bis zum 30. Juni habe sie mit "tiefem Bedauern" vorgebracht.

Brinkhaus: Brexit-Verlängerung nur bei Perspektive für Lösung

Der Unions-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus hat die Aussicht auf eine Lösung für den Brexit als Bedingung für eine Verlängerung der Austrittsfrist gemacht, wie sie die britische Premierministerin Theresa May erbeten hat. "Eine Verlängerung macht natürlich nur Sinn, wenn auch eine Perspektive da ist, dass dann bis gegebenenfalls Ende Juni auch eine Lösung zustande kommt", sagte Brinkhaus im ARD-Morgenmagazin. Ähnlich hatte zuvor auch bereits die EU in Brüssel reagiert.

Prognose: Niederländische Koalition verliert Mehrheit in Erster Kammer

Die niederländische Regierungskoalition steht laut einer Prognose vor dem Verlust ihrer Mehrheit in der Ersten Kammer des Parlaments. Bei den Provinzwahlen am Mittwoch musste das Bündnis unter Führung der rechtsliberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) von Ministerpräsident Mark Rutte deutliche Verluste hinnehmen, wie der Sender NOS auf Grundlage von Nachwahlbefragungen meldete. Demnach verliert die Koalition sieben ihrer bislang 38 Sitze.

Europäische Konservative verzichten vorerst auf Rauswurf von Orban-Partei

Die konservative Europäische Volkspartei (EVP) hat vorerst von einem Ausschluss der Fidesz-Partei des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban abgesehen. Die politische Versammlung der EVP stimmte in Brüssel stattdessen für einen Kompromiss, wonach die Mitgliedschaft der Fidesz bis auf Weiteres ausgesetzt wird. Eine Experten-Kommission soll nun prüfen, ob die Mitgliedsrechte der rechtspopulistischen Partei zu einem späteren Zeitpunkt wiederhergestellt werden können. Orban äußerte sich erleichtert.

Trump befürwortet Veröffentlichung von Abschlussbericht zu Russland-Ermittlungen

US-Präsident Donald Trump hat erneut scharfe Kritik an der Arbeit des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller geäußert und sich zugleich für eine Veröffentlichung von dessen Abschlussbericht ausgeprochen. "Lassen Sie die Leute den Bericht sehen, wenn sie es wollen", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus.

Neuseeland verbietet halbautomatische Waffen und Sturmgewehre

Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen hat Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern ein Verkaufsverbot für Sturmgewehre und halbautomatische Waffen angekündigt. "Ich gebe bekannt, dass Neuseeland alle halbautomatischen Waffen nach militärischer Art verbieten wird. Wir werden auch alle Sturmgewehre verbieten", sagte Ardern und kündigte zudem Übergangsmaßnahmen bis zum Inkrafttreten der entsprechenden gesetzlichen Regelungen an.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesiens Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 6,0%

Neuseeland/BIP 4Q sb +0,6% (PROG: +0,6%) gg Vorquartal

Neuseeland/BIP 4Q +2,3% (PROG: +2,5%) gg Vorjahr

