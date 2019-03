Auch über 145 Jahre nach der Erfindung der Blue Jeans bleibt Levi's in der Modewelt eine Größe für sich. Nun kehrt der legendäre US-Hersteller an die Börse zurück. Und übertrifft dabei die Erwartungen.

Die Blue-Jeans-Ikone Levi Strauss (Levi's) hat den Angriff der Yogahosen abgewehrt und in den vergangenen Jahren ein beachtliches Comeback geliefert. Nun will das Unternehmen, dessen Wurzeln auf einen bayerischen Auswanderer zurückgehen, der Mitte des 19. Jahrhunderts vom Goldrausch in Kalifornien angelockt wurde, auch an der Börse eine fulminante Rückkehr feiern. An diesem Donnerstag werden die Aktien unter dem Tickerkürzel "LEVI" an der New York Stock Exchange gelistet - und das Anlegerinteresse scheint bereits hoch.

Am Mittwochabend erhöhte Levi's den Ausgabepreis für seine Papiere auf 17 Dollar, zunächst war eine Spanne zwischen 14 und 16 Dollar angepeilt worden. Damit sammelt der traditionsreiche Modekonzern zu einer Gesamtbewertung von rund 6,55 Milliarden Dollar gut 623 Millionen Dollar (545 Mio Euro) an frischem Kapital bei Investoren ein. An der Wall Street ist Levi's ein alter Bekannter - das Unternehmen hatte bereits im Jahr 1971 einen Börsengang vollzogen, war jedoch Mitte der 1980er Jahre wieder privatisiert worden.

Nun kehrt eine legendäre Marke der Modewelt und eine der traditionsreichsten US-Firmen an die Börse zurück. Gegründet wurde das Unternehmen von Namensgeber Levi Strauss, der von Bayern aus zunächst nach New York auswanderte und auf dem Höhepunkt des Goldrausches an die US-Westküste weiterzog, um in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...