TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich nach den taubenhaften Aussagen der US-Notenbank am Donnerstag mehrheitlich mit leichten Zugewinnen gezeigt. Die Börse in Hongkong drehte im späten Handelsverlauf jedoch ins Minus. Von der Wall Street kamen indessen verhaltene Vorgaben, nachdem US-Präsident Donald Trump erwogen hatte, die Importzinsen auf chinesische Waren zunächst beizubehalten. In Japan fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Die US-Notenbank hat nach ihrer geldpolitischen Sitzung die Zinsen unverändert gelassen und eine längere Zinspause in Aussicht gestellt. Für 2019 wird in ihren Projektionen keine Zinserhöhung mehr avisiert. Darüber hinaus wollen die Notenbanker bereits im Mai damit beginnen, den Abbau der aufgeblähten Bilanz zurückzufahren und diesen im Oktober ganz zu beenden, wodurch den Märkten weniger Liquidität entzogen wird.

Ihre Einschätzung für das Wachstum der US-Wirtschaft haben die Notenbanker für 2019 jedoch von 2,3 auf 2,1 Prozent gesenkt. Die Wirtschaft befinde sich in einer guten Situation, so Notenbankchef Jerome Powell. Allerdings seien der Brexit und die Zollverhandlungen mit China ein Risiko für den Wirtschaftsausblick.

Für die Analysten von DBS stellt die Zinspause der US-Notenbank ein zweischneidiges Schwert für die Währungen asiatischer Schwellenländer dar. Während Anleger erleichtert seien, dass es in diesem Jahr keine weitere Zinserhöhung in den USA gebe, seien sie über eine stärker synchronisierte globale Konjunkturabschwächung besorgt.

US-Präsident Trump dämpft die Stimmung

Derweil hat US-Präsident Donald Trump erklärt, dass seine Regierung darüber diskutiere, die Zölle auf chinesische Waren für einen "längeren Zeitraum" beizubehalten. "Wir müssen sicherstellen, dass China, wenn wir den Deal mit China abschließen, ihn auch einhält", so Trump zu Reportern. Der US-Präsident fügte hinzu, dass der Deal "gut vorankomme".

Den Hoffnungen auf eine baldige Einigung im seit Monaten andauernden Handelsstreit zwischen China und den USA waren diese Aussagen nicht zuträglich. Am Mittwoch war von Medienseite zu vernehmen, dass einige US-Regierungsvertreter sich Sorgen machten, dass Peking bei Handelszugeständnissen noch einen Rückzieher machen könnte.

Unterdessen hat China eine neue Runde von Handelsgeprächen angekündigt. Das Handelsministerium in Peking erklärte, dass der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin vom 28. bis 29. März Peking besuchen werden, um die Handelsgespräche fortzusetzen. Zudem werde der chinesische Vizepremier Liu He Anfang April Washington besuchen, so der Sprecher des Ministeriums, ohne ein Datum anzugeben. Vorerst hätten beide Seiten eine Runde hochrangiger Treffen für den 29. März geplant, sagten Experten, die über die Pläne Bescheid wissen.

Die Verhandlungsführer für die USA und China hatten erklärt, sie erwarteten, dass die neue Runde bis Ende April zu einem Abkommen führen werde, wie das Wall Street Journal Anfang dieser Woche berichtete.

Hongkong leichter - Geely legen zu

Der Handel an den Börsen in Asien war auch nach der Fed-Sitzung von Zurückhaltung geprägt. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index zunächst leicht zu, drehte im späten Handel jedoch ab und notierte zuletzt 0,8 Prozent leichter. Der Aktienkurs von Geely sprang nach Vorlage von Zahlen für 2018 um 2,6 Prozent nach oben. Der chinesische Autohersteller hatte vergangenes Jahr dank guter Verkäufe und höherer Umsätze mehr verdient als am Markt erwartet wurde. Um 1,6 Prozent nach oben ging es auch für die Aktie des Ölkonzerns CNOOC, gestützt von den zuletzt gestiegenen Ölpreisen.

An den Börsen im chinesischen Kernland gewannen die Indizes hingegen gestützt von kleineren Werten deutlich hinzu. Der Schanghai-Composite verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 3.101 Punkte. Am Handelsplatz in Shenzhen, an der vornehmlich kleinere Werte gelistet sind, stieg der Index um 0,8 Prozent. Die Startup-Börse Chinext legt um 0,9 Prozent zu. Gut ein halbes Dutzend Werte aus dem Hochschulbereich stiegen hier um das Tageslimit von 10 Prozent.

In Südkorea stieg der Kospi um 0,4 Prozent auf 2.185 Punkte. Für das Index-Schwergewicht Samsung ging es hier um 3,8 Prozent nach oben. SK Hynix sprangen um 7,8 Prozent nach vorne. Gestüzt wurden beide Werte von der Ankündigung des US-Wettbewerbers Micron Technology, seine Produktion aufgrund einer schwachen Nachfrage zu drosseln.

In Taiwan legte der Taiex um 0,6 Prozent zu. Für die Analysten von President Securities ist es womöglich an der Zeit, die Positionen zu reduzieren, nachdem der Index seit Jahresbeginn 9,1 Prozent zugelegt habe und Unsicherheiten rund um den Handelskonflikt zwischen China und den USA weiterhin bestünden.

Die Börse in Sydney schloss kaum verändert zum Vortag. Der Rohstoffsektor gewann 1 Prozent und holte damit die Verluste vom Vortag wieder weitgehend auf. Der Konsumgütersektor notierte jedoch schwächer, nachdem die Arbeitsmarktdaten einen weiteren Rückgang bei der Vollzeitbeschäftigung ausgewiesen hatten. Die Arbeitslosigkeit sank hingegen, was den Aussie-Dollar stützte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.167,20 +0,03% +9,22% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 2.184,88 +0,36% +7,05% 07:00 Schanghai-Comp. 3.101,41 +0,35% +24,36% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.098,65 -0,76% +13,58% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.609,55 +0,55% +9,07% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.210,04 +0,07% +4,53% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1393 -0,2% 1,1422 1,1346 -0,6% EUR/JPY 125,71 -0,6% 126,47 126,60 -0,0% EUR/GBP 0,8666 +0,1% 0,8656 0,8585 -3,7% GBP/USD 1,3152 -0,3% 1,3195 1,3217 +3,2% USD/JPY 110,32 -0,4% 110,73 111,58 +0,6% USD/KRW 1128,15 +0,2% 1126,15 1129,83 +1,2% USD/CNY 6,6880 -0,1% 6,6946 6,7020 -2,8% USD/CNH 6,6905 +0,1% 6,6851 6,7041 -2,6% USD/HKD 7,8478 -0,0% 7,8493 7,8499 +0,2% AUD/USD 0,7142 +0,2% 0,7127 0,7087 +1,4% NZD/USD 0,6922 +0,1% 0,6915 0,6840 +3,1% Bitcoin BTC/USD 4.030,50 +0,0% 4.029,38 3.990,75 +8,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,05 60,23 -0,3% -0,18 +29,1% Brent/ICE 68,43 68,50 -0,1% -0,07 +25,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,58 1.314,03 +0,3% +4,55 +2,8% Silber (Spot) 15,61 15,49 +0,8% +0,12 +0,7% Platin (Spot) 870,00 863,19 +0,8% +6,81 +9,2% Kupfer-Future 2,96 2,92 +1,3% +0,04 +12,1% ===

