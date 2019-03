Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Deutsche Post von 31 auf 33 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das neue Kursziel resultiere unter anderem aus den Bewertungen der Wettbewerber, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Hochstufung der Aktie sei aber erst dann gerechtfertigt, wenn der Gewinn je Aktie an Dynamik gewinne./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / 17:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-03-21/10:03

ISIN: DE0005552004