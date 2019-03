Zürich - Reife Märkte wie Europa, die USA oder Japan sind für die Schweizer Exportwirtschaft essenziell. Eine neue Studie von Switzerland Global Enterprise (S-GE) und Credit Suisse zeigt, dass hoch entwickelte Industriestaaten der Motor des Schweizer Aussenhandels sind.

Auch wenn ein Grossteil des Grundbedarfs an Waren und Dienstleistungen in reifen Märkten bereits gedeckt ist, positionieren sich Schweizer Exporteure in diesen Ländern in gewinnträchtigen Nischen. Etwa drei von vier Exportfranken verdient die Schweiz in reifen Märkten. Diese sind zudem auch der Haupttreiber für das Wachstum im Aussenhandel. Seit der Weltwirtschaftskrise 2009 sind zwei Drittel des Exportwachstums auf reife Märkte zurückzuführen.

Der mit Abstand wichtigste Handelspartner der Schweiz ist die Eurozone. Die Exporte in diese Länder machen fast die Hälfte des Aussenhandelsvolumens aus. Dies ist umso bemerkenswerter, weil sich die Eurozone auch nach der Weltwirtschaftskrise noch in einem Tief befand. «Die kulturelle und geografische Nähe sowie der privilegierte Marktzugang machen den Export in die Euroländer attraktiv. Zudem haben sie sich als gute Einstiegsmärkte für Export-Anfänger etabliert», kommentiert Daniel ...

