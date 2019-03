Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an seine Kursverluste zur Wochenmitte an. Am Markt wird vor allem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed als Grund für die Zurückhaltung genannt. Aber auch das Thema Handelsstreit zwischen den USA und China ist nach den jüngsten Kommentaren von US-Präsident Donald Trump wieder höher auf der Agenda.

Die US-Währungshüter hatten am Vorabend wie erwartet die Zinsen nicht verändert. Dagegen haben sie aber ihre Projektionen für weitere Zinsschritte im laufenden Jahr klar gekappt. Neu gehen sie von keiner weiteren Erhöhung aus. Hier waren Volkswirte im Vorfeld uneins, ob sie ihre Schätzungen nicht nur auf eine weitere senkt. Vor allem die Begründung sorge für Unsicherheit. So haben die Notenbanker eine sich abschwächende Wirtschaft als Hauptgrund genannt. Vor diesem Hintergrund warten ...

