Der Ladestationenbetreiber Ionity erwartet in den kommenden Wochen einen deutlichen Schub beim Ausbau seines Netzes. "In den nächsten 30 Tagen werden wir eine Menge neue Baustellen sehen", sagte Ionity-Chef Michael Hajesch am Mittwochabend in Stuttgart vor Journalisten. Es gehe um etwa 20 bis 30 Stationen, zudem bewege sich der Ausbau jetzt stärker in Richtung Süd- und Südosteuropa.

Ionity, ein Gemeinschaftsunternehmen von BMW , Daimler , Ford und VW , will bis Ende kommenden Jahres 400 Ladestationen für Elektroautos entlang von Autobahnen in 23 Ländern in Europa aufbauen. Derzeit sind laut Hajesch 63 in Betrieb. Pläne für die Zeit danach würden derzeit erarbeitet. Möglich sei unter anderem, dann auch mit Ladestationen in die Städte zu gehen./eni/DP/jha

ISIN DE0005190003 US3453708600 DE0007100000 DE0007664039

AXC0108 2019-03-21/10:09