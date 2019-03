Vor sechs Jahren hat sich Jost Sigrist dazu entschieden, sich hauptberuflich auf seine Tätigekeit als Verwaltungsrat zu konzentrieren. Als ehemaliger CEO kennt er die Bedürfnisse der Geschäftsleitung und sieht vor allem die Vorteile seines Modells: Er kann sich Zeit nehmen, um in die Tiefe zu gehen.

Herr Sigrist, warum haben Sie sich dazu entschieden ihre operative Tätigkeit aufzugeben?

Jost Sigrist: Ich habe sie in meiner Funktion als Verwaltungsrat nicht vollständig aufgegeben, was auch gut so ist. Vor sechs Jahren habe ich mich entschieden, mich neu zu orientieren und habe schliesslich zwei kleinere VR-Mandate angenommen, die ich auch neben einem CEO-Posten hätte bewältigen können. Darauf erhielt ich eine weitere Anfrage und habe mich entscheiden, mich hauptberuflich auf die Tätigkeit als Verwaltungsrat zu konzentrieren.

Ein drittes Mandat wäre neben einer CEOTätigkeit zu viel gewesen?

Ja, denn das Commitment muss vorhanden sein. Insbesondere in Familienunternehmen braucht es eine starke Vertrauensbasis. Es wird vom VR erwartet, dass er sich für mehrere Jahre an das Unternehmen bindet und sich dem Unternehmen verpflichtet fühlt. Ich bin heute sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. Das Jobprofil des VR ist äusserst spannend und mein Businessmodell funktioniert sehr gut.

Sehen Sie Vorteile darin, dass Sie sich vollständig auf Ihre Verwaltungsratstätigkeit konzentrieren können?

Der Vorteil ist vor allem die Zeit. Weil ich meine Mandate professionell wahrnehme, kann ich mir Zeit für die Anliegen von Eigentümer und Geschäftsleitung nehmen. Neben einer CEO-Tätigkeit ist das kaum möglich. Ich habe Zeit, mich in die Unternehmen und die Branche einzuarbeiten und bin praktisch jederzeit für den CEO und den Inhaber ansprechbar und verfügbar.

Einen weiteren Vorteil für mich sehe ich darin, dass ich mich auf die Themen und Aufgaben fokussieren kann, die ich beherrsche. Als CEO muss man alle Themen beherrschen.

Auf welche Aufgaben konzentrieren Sie sich?

Das ist unterschiedlich. Es ist klar, dass ich kein Experte für juristische Fragen bin, schliesslich habe ich an der ETH studiert. Da ich meine Mandate als Auftrag verstehe, habe ich mich eingehend mit dem Berufsbild auseinandergesetzt und mich weitergebildet. Ich profitiere natürlich davon, dass ich in diverse Unternehmen Einblick habe. Davon profitieren auch die Unternehmen.

Ist es notwendig, dass man CEO gewesen sein muss, bevor man den Schritt in den VR macht?

In dem Umfeld, in dem ich tätig bin, geht man davon aus, dass jemand erstens CEO gewesen sein muss und zweitens Ingenieur ist. Ich persönlich halte es nicht für zwingend notwendig, dass jemand die Erfahrung als CEO mitbringt. Man muss auch nicht zwingend Ingenieur sein. Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats diskutieren wir häufig in den Gremien. In meinem Umfeld braucht es natürlich Erfahrung in der Industrie, doch eine diverse Zusammensetzung von Personen mit verschiedenen Hintergründen und Sichtweisen ist für ein Unternehmen nur von Vorteil. Wenn sich alle Verwaltungsräte im Gremium einig sind, weil sie die gleiche Erfahrung teilen, hat der Besitzer nichts davon. Das wäre Geldverschwendung. Und letztlich kommt es auch auf die Persönlichkeit an.

Regelmässig werden Verletzungen der Compliance-Richtlinien publik. Wie sensibilisiert ist man auf diese Themen bei KMU?

Bei börsenkotierten Unternehmen spielt die Governance bei vielen Themen eine Rolle. Bei den privaten sind diese Themen teilweise weniger relevant. Bei einer konzentrierten Eigentümerschaft sind bereits viele Fragen vom Tisch, aber gesetzliche Fragen betreffen die Privatunternehmen selbstverständlich auch. Schwierig ...

