Die moderne Servotechnik bietet mehrere Wege den Verbrauch von Flachfolie bei Schlauchbeutelmaschinen zu verringern. Eine möglichst eng an das Produkt angepasste Folie oder auch das Reduzieren von Leerbeuteln. Als Entwicklungsprojekt präsentiert Jetter einige Motion-Control-Funktionen, die künftig Folienverpackungen in Losgröße 1 trotz hochserieller Fertigung ermöglichen können.Ohne Zweifel ist der Plastikmüll zu einem Problem für den gesamten Globus geworden, seien es Plastiktüten im Meer oder Mikroplastik in der Nahrungsmittelkette. Bei all der berechtigten Kritik am Kunststoffmüll darf nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...