Wenig zu feiern hatten in den letzten Monaten die Aktionäre von LEONI (WKN: 540888). Notierte die Aktie Ende Januar 2018, also vor etwas mehr als einem Jahr, im Hoch über 65,00 Euro, gibt es den Titel inzwischen für knapp 18,00 Euro. Damit hat sich die Aktie innerhalb von etwas mehr als einem Jahr mehr als gedrittelt, genau genommen betragen die Kursverluste mehr als -72%. Daher stellen sich viele Anleger zurzeit auch die Frage, ob das jetzt nicht eine gute Einstiegsgelegenheit ist?

Die Frage muss man mit einem klaren Jein beantworten. Denn prinzipiell gilt natürlich schon der Ratschlag von Börsenaltmeister André Kostolany, dass man Aktien sogenannter gefallener Engel günstig einsammeln und diese dann langfristig halten sollte. Die Frage, die sich dabei nur stellt ist, ob die aktuellen Kurse um 18,00 Euro wirklich schon die Tiefstkurse darstellen. Versuchen wir mal das gemeinsam zu eruieren!

Grundsätzlich hat LEONI in 2018 einen Jahresumsatz von 5,1 Mrd. Euro sowie einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 144 Mio. Euro erzielt. Damit wurde die ursprüngliche Umsatzprognose leicht übertroffen, die ursprüngliche Gewinnprognose jedoch verfehlt. Für das laufende Geschäftsjahr 2019e lag die bisherige Prognose bei einem Jahresumsatz von 5,2 Mrd. Euro sowie einem EBIT-Gewinn zwischen 100 und 130 Mio. Euro.

CFO geht, Unternehmensteile stehen zur Disposition, kein Ausblick auf 2019 mehr

Am vergangenen Sonntag, dem 17. März 2019, ließ LEONI dann aber eine Bombe platzen. So vermeldete man zunächst den außerplanmäßigen Abgang von Finanzvorstand (CFO) Karl Gadesmann. An dessen Stelle rückt interimistisch der amtierende CEO Aldo Kamper, der damit beide Funktionen in Personalunion ausübt. Nur fünf Minuten später vermeldete das Unternehmen dann auch noch eine erneute Revision des Ausblicks.

Konkret verweigert das Management, das nun ja in erster Linie nur noch aus Aldo Kamper besteht, einen Ausblick auf 2019 komplett. So möchte man das Restrukturierungsprogramm VALUE 21 - wie allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...