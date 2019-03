Wien (www.anleihencheck.de) - Bei der gestrigen FOMC-Zinsentscheidung schaffte es die Notenbank, den Markt "taubenhaft" zu überraschen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So erwarte die Mehrheit der FOMC-Mitglieder im laufenden Jahr nun keine Zinsanhebung mehr. Doch damit nicht genug, so habe Powell zudem die Verlangsamung des Bilanzabbaus ab Mai und dessen Auslaufen Ende September angekündigt. Die Marktreaktion habe nicht lange auf sich warten lassen: Der USD habe gegenüber dem EUR an Wert verloren, US-Staatsanleihen hätten Kursgewinne verzeichnet. Nach der Zinssitzung richte sich das Augenmerk wieder auf das andauernde Brexit-Theater. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...