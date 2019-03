Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Schwäche am Aktienmarkt ließ die Anleger wieder in deutschen Staatsanleihen investieren, so die Analysten der Nord LB.Zehnjährige Rendite sei auf 0,08% gesunken. US-Anleihen hätten von den nach unten angepassten Zinserwartungen profitiert und über alle Laufzeiten deutlich fester tendiert. Die zehnjährige Treasury sei um 23/32 Pkt. gestiegen und habe mit 2,54% rentiert. ...

