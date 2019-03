Berlin (ots) - Heute startet RTL Radio Deutschland mit AUDIO NOW die zentrale Audioplattform für Deutschland. Über die kostenlose App können die Nutzer ab sofort unentgeltlich auf eine große Auswahl an hochwertigen Podcasts und Audioserien zugreifen. Mit dabei sind die beliebtesten Podcasts etablierter Marken und Podcastproduzenten. Dazu gehören auch Audioserien deutscher Radiosender wie ANTENNE BAYERN, die Podcasts von SPIEGEL ONLINE, die Produktionen der Auf die Ohren GmbH und der erfolgreichste Podcast der Welt "The Daily" der New York Times. Besonderes Highlight zum Start sind zwei packende Audioserien, die im Rahmen der Bertelsmann Content Alliance exklusiv bei AUDIO NOW zu hören sind.



AUDIO NOW ist ganz und gar auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten. Die klare Struktur unterstützt bei der gezielten Suche nach Podcasts, aber auch beim Stöbern nach neuen, spannenden Inhalten. Nach Themengebieten sortiert finden Podcastliebhaber alles, was ihr Herz begehrt. Die AUDIO NOW Spezialkategorien "Bis 30 Minuten" und "Bis 60 Minuten" helfen, schnell die besten Inhalte für das gerade zur Verfügung stehende Zeitbudget - auf dem Weg zur Arbeit oder abends vor dem Einschlafen - zu starten. Darüber hinaus listet ein persönlicher Bereich Empfehlungen auf und ermöglicht es, interessenbasiert neue Formate zu entdecken und dabei immer den Überblick zu behalten.



Gleich zum Start liefert AUDIO NOW neben beliebten etablierten Podcasts auch exklusive Inhalte. Bei "Die Diagnose - der STERN Podcast" werden Ärzte zu Detektiven und spüren die rätselhaftesten Krankheitsfälle ihrer Patienten auf. STERN-Redakteurin Dr. Anika Geisler, Medizinerin und Redakteurin der erfolgreichen STERN-Rubrik "Die Diagnose", trifft die Mediziner, die im Podcast von ihren skurillesten Fällen erzählen und zeigt, was manchmal nötig ist, um rätselhafte Krankheiten zu heilen oder überhaupt erst zu erkennen. Auch der neue BRIGITTE-Podcast "Glücklich sein ist eine Entscheidung", ebenfalls aus dem Hause Gruner + Jahr, bietet exklusive Hörminuten. In dem Talkformat sprechen BRIGITTE.de-Chefredakteurin Doris Brückner und Bestseller-Autorin, Model und Influencerin Greta Silver (71) über Mut und Selbstvertrauen. Der Podcast bietet Inspiration für ein erfülltes, positives Leben und ermutigt Frauen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.



Stephan Schmitter, CEO RTL Radio Deutschland: "Unser Anspruch ist es, mit AUDIO NOW die aufregendste und nutzerorientierteste Audioplattform Deutschlands zu schaffen. Das Angebot ist redaktionell ausgewählt, kostenlos und nach Themengebieten sortiert leicht auffindbar. Trotz einer großen Anzahl an Podcasts sollen die Nutzer von AUDIO NOW stets den Überblick behalten. Darüber hinaus wollen wir ab sofort auch mit exklusiven Inhalten Maßstäbe setzen. Mit dem STERN-Podcast und dem BRIGITTE-Podcast stehen bereits zwei erste großartige und bei AUDIO NOW exklusiv verfügbare Podcasts bereit, die sicher sehr schnell eine große Fangemeinde für sich gewinnen werden. Auch können wir allen Audioliebhabern versprechen: Das ist erst der Anfang!"



AUDIO NOW - Deutschlands Audioplattform. Hier hörst Du alles!



Ab 21. März als App für iOS und Android sowie als Webangebot unter www.audionow.de.



OTS: RTL Radio Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/22503 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_22503.rss2



Pressekontakt: Dr. Nina Gerhardt Leiterin Kommunikation RTL Radio Deutschland GmbH Tel.: 030 884 84 115 Mobil: 0151 2755 6315 Email: nina.gerhardt@rtlradio.de