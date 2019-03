FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.03.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 1800 (1950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BODYCOTE PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 940 (915) PENCE - BERENBERG CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 315 (340) P. - BERENBERG CUTS TAPTICA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 300 (340) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.06% TO 7296 (CLOSE: 7291.01) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1715) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 635 (645) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 470 (420) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 890 (1000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3900 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 400 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LOOKERS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 98 (129) PENCE - JPMORGAN INITIATES ASSURA GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 60 PENCE - JPMORGAN RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 26 (21) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 2300 (2800) PENCE - 'BUY' - MAINFIRST CUTS IAG TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - PRICE TARGET 7.00 (8.50) EUR - RBC CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'OUTPERFORM'



