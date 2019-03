FRANKFURT (Dow Jones)--Für Wintershall steht 2019 die Umsetzung des Zusammenschlusses mit DEA im Mittelpunkt. Der Mutterkonzern BASF will das Unternehmen bis zur Jahresmitte mit dem Wettbewerber fusionieren. Bei entsprechenden Marktbedingungen soll das Gemeinschaftsunternehmen Wintershall DEA ab der zweiten Jahreshälfte 2020 an die Börse gebracht werden.

Bei seinen Planungen für 2019 geht Wintershall von einem durchschnittlichen Ölpreis der Sorte Brent von 70 US-Dollar je Barrel und einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro aus.

In diesem Jahr will das Unternehmen insbesondere in Russland, Norwegen und dem Nahen Osten in den Ausbau der Gas- und Ölproduktion investieren. Schlüsselprojekt werde in Norwegen Nova sein, in Russland sei geplant, die Plateauförderung im Block 1 A der Achimov-Formation vorzubereiten. Für die Entwicklung der Blöcke 4 A und 5 A der Achimov-Formation verliefen die umfangreichen Infrastruktur- und Bauarbeiten planmäßig, hieß es.

Wintershall werde zudem in Brasilien mit dem Aufbau des Standorts beginnen. Bei der Produktion in Europa soll der Fokus weiter auf der Steigerung der Effizienz und Effektivität liegen. Aber auch die Explorationsaktivitäten sollen wieder forciert werden.

2018 hatte das Unternehmen mit einer Erdöl- und Erdgasproduktion von 171 Millionen Barrel Öläquivalent (BOE) den Rekordwert des Vorjahres von 164 Millionen deutlich übertreffen. Die Reserven wuchsen um 12 Prozent auf 1,9 Milliarden BOE. Die 2018 produzierten Mengen wurden zu 214 Prozent ersetzt. Die rechnerische Reichweite wurde auf rund elf Jahre gesteigert.

