++ FOMC mit beunruhigendem Update ++ Wall Street und US-Dollar unter Druck ++ EURUSD mit Schwierigkeiten 1,14er-Marke zu halten ++ Bären dominieren am deutschen Aktienmarkt ++ Das FOMC präsentierte am Mittwochabend nach einer zweitägigen Sitzung ihr geldpolitisches Update und überraschte die Finanzmärkte mit einem abrupten Ende des geldpolitischen Straffungsprozesses. Wie erwartet wurde keine Zinserhöhung vorgenommen, interessant ist jedoch, dass die Fed auch im weiteren Jahresverlauf keine Notwendigkeit sieht, die Kapitalkosten nach oben anzupassen. Im Dezember signalisierten die Zentralbanker noch zwei Zinsanpassungen für 2019, nun zeigt der "Dot-Plot"-Chart, dass die Fed jegliche Erwartungen an Zinsanpassungen aufgegeben hat. Des Weiteren kündigte die US-Notenbank an, den stetigen Rückgang ihrer Bilanz im September zu stoppen und revidierte ebenfalls ihre Wachstums-, ...

