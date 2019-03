Erfurt/Mainz/Köln (ots) -



Am Freitag, dem 22. März, um 19:05 Uhr beginnt das große Live-Finale der 11. Staffel von "Dein Song" (ZDF). Acht junge Songwriter*innen haben es nach 16 Doku-Folgen geschafft und fiebern am Finalabend ihrem großen Ziel entgegen: Wer setzt sich mit seiner Eigenkomposition durch und darf am Ende die Trophäe für den "Songwriter*in des Jahres" 2019 aus den Händen der Moderatoren Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich entgegen nehmen? Die Zuschauer dürfen sich auf Kompositionen voller kreativer Einzigartigkeit und aus verschiedenen Genres freuen. Ein eindrucksvoller Beleg, zu welch musikalischen Leistungen die Künstler schon in jungen Jahren fähig sind.



Unterstützung bekommen die Finalisten auch in diesem Jahr von zahlreichen prominenten Musikpaten: Mit Rea Garvey, Angelo Kelly, Vanessa Mai, Mike Singer, LEA, Nico Santos, Max Mutzke und Michael Schulte konnten namhafte Musikgrößen gewonnen werden, deren langjährige Erfahrung und aktuelle Erfolge als Vorbild für die jungen Songwriter*innen dienen. Zusammen mit den jungen Musikern produzierten die Musikpaten die Kompositionen im Tonstudio. "Mit jungen Künstlern zu arbeiten finde ich sehr spannend. Ich habe ja sehr viel Erfahrung und möchte den Nachwuchstalenten ein gutes Gefühl geben", beschreibt Angelo Kelly seine Zeit bei "Dein Song". Auch Sänger Max Mutzke ist von der "Dein Song"-Philosophie überzeugt: "Musik ist eine Sprache, die alle Menschen - egal welcher Herkunft, Religion oder Kultur - verstehen. Wenn sie aber dann noch von jungen, talentierten Künstlern geschrieben und vorgetragen wird, ist es umso bewegender. Das ist das Besondere an 'Dein Song' und auch der Grund, warum ich gerne dabei bin!"



Das Live-Finale ist der lang ersehnte Höhepunkt des Komponistenwettbewerbs: Gemeinsam mit den prominenten Musikstars performen die Nachwuchskomponist*innen ihren Song vor Studiopublikum und TV-Zuschauer*innen - ein unvergesslicher Moment, auch für Schlagerstar Vanessa Mai: "Es ist einfach grandios, dass bei 'Dein Song' schon den jüngsten Songwriter*innen eine Chance gegeben wird, ihre Kreativität vor einer professionellen Jury und einem großen Publikum unter Beweis zu stellen."



Die Finalist*innen mit ihren Songs und Paten:



- Levent (15) aus Stockdorf und Nico Santos mit "Hottest Girl" - Peer (14) aus München und Mike Singer mit "You'll Never Walk Alone" - Giulio (12) aus Freiburg und LEA mit "Der Mann aus Gasse 9" - Merle (17) aus Steinfurt und Max Mutzke mit "Enough" - Lily (16) aus Bad Hofgastein (Österreich) und Angelo Kelly mit "Give it a Try" - Hannah (17) aus Minden und Michael Schulte mit "Enchanted" - Eliana (16) aus Remchingen und Rea Garvey mit "You'll take a Galaxy with you" - Raphaela (12) aus Aalen und Vanessa Mai mit "Ich sehe den Engel in dir"



Auf der Showbühne wartet auf die Zuschauer*innen zudem ein weiteres Highlight: Sängerin und letztjähriges "Dein Song"-Jurymitglied Stefanie Heinzmann präsentiert als Topact des Abends ihre neue Single "Mother's Heart". Dass die 30-jährige Schweizerin ein großes Herz für Nachwuchskünstler hat, bewies sie in der aktuellen Staffel: In einem kreativen Musikvideocamp entwickelten die Finalisten zusammen mit der bekannten Sängerin das passende Video zu ihrem fertigen Song.



Auch die hochkarätig besetzte Jury mit "Mia."-Frontfrau Mieze, Musikproduzent Martin Haas, "Tonbandgerät"-Frontmann Ole Specht und Jury-Neuling Elif darf beim Finale nicht fehlen. Sie fällt allerdings in der Show keine Entscheidungen, sondern gibt nur ihre Expertin-Meinung zu den jungen Songwriter*innen ab. Die Gewinnerin oder den Gewinner des Titels "Songwriter des Jahres" 2019 küren exklusiv die KiKA-Fernsehzuschauer*innen. Neu in diesem Jahr: Erstmals besteht die Möglichkeit, neben SMS und Telefon auch per Online-Voting auf kika.de abzustimmen!



Das Finale von "Dein Song 2019" ist eine Live-Produktion der MBTV GmbH unter der Regie von Ladislaus Kiraly, Autor ist Dieter Ochs. Die verantwortlichen ZDF-Redakteurinnen sind Gordana Grossmann, Corinna Miagtchenkov und Daniela Zackl. Weitere Informationen zu "Dein Song" gibt es in der Presselounge auf kika-presse.de. Das Angebot zur Sendung befindet sich auf kika.de und im KiKA-Player.



