Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Donnerstag zunächst seinen Konsolidierungskurs vom Vortag weiter fort. Unsicherheiten wie die Handelsgespräche zwischen den USA und China, aber auch die Zinsentscheidung des Fed am Mittwoch und der SNB am Donnerstagmorgen sorgten für eine gewisse Unsicherheit. Dass die US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...