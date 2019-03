Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat deutsch-französische Pläne für eine strategische Industriepolitik gegen Kritik verteidigt und angekündigt, man werde auf dem am Nachmittag beginnenden EU-Gipfel auch "über strategische Fragen der Industriepolitik" sprechen. "Ich bitte uns, nicht immer reflexartig darauf zu reagieren", sagte sie in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Das heißt mitnichten, dass der Staat an die Stelle der Wirtschaftsunternehmen tritt". Bei aller Bedeutung des Mittelstands seien "große Player notwendig, um auch Marktmacht zu erreichen".

Mit Blick auf den Euro betonte sie, "dass wir alles tun müssen, um unsere gemeinsame Währung zu festigen". Europa habe mit der Bankenunion und der Kapitelmarktunion wichtige Vorhaben dazu auf den Weg gebracht. "Es geht jetzt darum, sie schnell zu vollenden", mahnte Merkel, die aber zugleich einen Abbau von Risiken forderte, wie Ökonomen sie vor allem in den Bankbilanzen sehen. "Ohne Risikoabbau kann es auch keine Risikoteilung geben", stellte die CDU-Politikerin erneut klar. Bei der Finanztransaktionssteuer, bei der zehn EU-Länder derzeit eine Aktiensteuer nach französischem Vorbild prüfen, bestehe "die Chance, jetzt einen ersten Schritt zu machen", erklärte sie.

Merkel bekannte sich zudem erneut zum Multilateralismus in internationalen Handelsfragen. "Unilateralismus steht für uns nicht zur Diskussion", sagte sie. Mit Blick auf die anstehenden Handelsgespräche mit den USA bekräftigte sie das Bemühen, nicht neue Zölle einzuführen, sondern Zölle abzubauen. "Dem fühlt sich die Bundesregierung verpflichtet." Nötig sei aber "ein Maß an Reziprozität", hob die Kanzlerin hervor. "Das gilt noch mehr, wenn wir über China sprechen", forderte sie auch hier eine Gegenseitigkeit in den Bedingungen zweier unterschiedlicher Systeme.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2019 06:26 ET (10:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.