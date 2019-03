FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will die Erforschung und spätere Produktion von Batteriezellen zusammen mit einer Vielzahl von Partnern in Europa vorantreiben. Dafür gründet der Wolfsburger Konzern das Konsortium European Battery Union, das mit dem schwedischen Batteriehersteller Northvolt angeführt werden soll. Die Unternehmen wollen sich laut VW-Mitteilung auf die gesamte Wertschöpfungskette der Batterie konzentrieren, von Rohstoffen über die Zelltechnologie bis zum Recycling.

In dem Konsortium sollen "Partner" aus Forschung und Industrie aus sieben EU-Mitgliedsstaaten zusammenkommen. Vorrangiges Ziel sei ein "deutlich umfassenderer Kompetenzaufbau" bei der Batteriezellfertigung. Inhalt der Kooperation sei auch die Entwicklung und Bereitstellung von Anlagetechnologien für eine Zellfertigung in Europa. Start der gemeinsamen Forschungsaktivitäten soll Anfang 2020 sein.

VW setzt in den kommenden Jahren wesentlich stärker als andere Hersteller auf einen starken Umschwung auf Elektromobilität. Für die benötigten Batteriezellen hat der DAX-Konzern umfangreiche Liefervereinbarungen mit asiatischen Unternehmen. Um sich unabhängiger davon zu machen, liebäugelt VW auch mit einer eigenen beziehungsweise Beteiligung an einer europäischen Zellfertigung.

Northvolt ist bereits Partner von BMW und Umicore bei der Weiterentwicklung einer vollständigen und nachhaltigen Wertschöpfungskette für Zellen. Northvolt-Chef Peter Carlsson hatte vor kurzem gesagt, eine Batteriezellenproduktion in Deutschland zu erwägen. Aktuell arbeiten die Skandinavier am Aufbau von Europas größter Fabrik für Lithium-Ionen-Zellen und Elektroauto-Batteriepacks in Skelleftea im Norden Schwedens.

March 21, 2019 06:27 ET (10:27 GMT)

