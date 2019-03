Kühtai (ots) - Wo sich Europas beste Rider seit Monaten matchen, kann am 29.03. jeder beim "GOT iT! Public Photo- & Video-Shooting" seine besten Bilder zwischen Pipe und Kicker erstellen.



Im KPark Kühtai, nur 30 Fahrminuten von Innsbruck entfernt, treffen sich bereits seit Winterbeginn die Stars der Szene regelmäßig für ihre Wettbewerbe im SlopeStyle, BigAir und HalfPipe. Zuletzt kürten Mitte März die besten Fahrer ihre Meister bei den Austrian und German Masters 2019. Nun steht bereits das nächste Highlight bevor. Am 28.04. kann sich jeder bei den "GOT iT! Public Shootings" ablichten lassen und bei den "GOT iT! Video Shootings" werden die besten Videos gekürt. Generell gilt im KPark Kühtai: sowohl für Beginner und als auch für Profis findet sich im zuletzt erweiterten Snow- und Funpark zwischen SuperPipe, FreeStyle-Area, SnowCross und KidsPark immer der richtige Ort für eine coole Session.



4 Areas für jede Könnerstufe



Das Herzstück des KParks bildet die von Shape Guru Jake Ingle gebaute und von der Schneestern Crew betreute Superpipe. Die SuperPipe ist nur eine von zweien im gesamten Raum zwischen Österreich, Deutschland und Italien und seit den Olympischen Jugend-Winterspielen in Innsbruck (YOG) 2012 auch noch olympisch. Heuer wurde die gigantische Halbröhre aus Schnee nochmals vergrößert und verlangte mit einer Dimension von 172 Metern Länge, einer Durchschnittsbreite von 21 Metern und einer Höhe von 8,5 Metern den Stars der Szene bei den Wettbewerben alles ab. Die FreeStyle-Area verfügt neben einer Kicker-Line und einer Creative-Line auch über eine Jib-Line mit 2 Lines mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Zahlreiche Kicker, ein Waterfall, Butterboxen und Industry Rainbow laden zum Ausreizen der Grenzen ein. Funparkneulinge und Kinder finden ihren Spaß im KidsPark, wo neben 4 verschiedenen Obstacles wie Boxen und Rails auch 4 kleine Sprünge darauf warten ausprobiert zu werden. Auf der SnowCross-Strecke toben sich alle Geschwindigkeits-Junkies aus und testen ihre Grenzen.



