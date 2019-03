Bonn (ots) -



Als erste Direktbank ermöglicht die norisbank ab sofort die Nutzung des Logins der Identitätsplattform Verimi. Kunden der norisbank können sich von nun an mit ihrem universellen Verimi-Login sicher und bequem im Online-Banking einloggen. Die norisbank bietet damit eine zusätzliche Möglichkeit für den digitalen Zugriff auf das Bankkonto.



Mit Verimi können sich Online-Nutzer mit nur einem Nutzernamen und Passwort bei verschiedenen namhaften Anbietern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Media, Versicherung, Sport und Reise, einfach und sicher bei ihren persönlichen Online-Konten anmelden. Ab sofort bietet die norisbank ihren Kunden die Möglichkeit, bei der Anmeldung zum Online-Banking auch das Verimi-Login zu nutzen. Für die Nutzung des Verimi-Logins bei der norisbank benötigen die Kunden neben ihrem Zugang zum Online-Banking lediglich ein Verimi-Konto.



"Wer immer die vielfältigen Online-Services nutzt, kennt das Problem: Ob Online-Banking, Online-Shopping, E-Mail-Konten, Online-Foren und vieles mehr - hier sichert man den Zugang zu jedem seiner Online-Konten jeweils mit einem spezifischen Nutzernamen und Passwort oder einer PIN vor unerlaubtem Zugriff. Und mit der steigenden Anzahl an Passwörtern und PINs beginnt das Vergessen und Verwechseln. Dagegen helfen Notizen oder das Speichern solcher Daten im Smartphone - nur das ist alles andere als sicher", sagt Thomas große Darrelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der norisbank. "Mit Verimi haben Online-Nutzer mit nur einem Passwort ganz bequem und sicher Zugang zu vielen verschiedenen Online-Services. Uns hat das neue Verimi-Angebot überzeugt. Deshalb bieten wir unseren Kunden diese innovative Login-Technologie nun auch für ihr Online-Banking an. Verimi versichert, dass sie insbesondere die modernen Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union erfüllen. Mit dem ergänzenden Login-Angebot von Verimi bieten wir unseren Kunden also noch mehr Komfort bei zugleich hohen Sicherheitsstandards."



"Wir freuen uns, dass mit der norisbank ein starker Direktbank-Partner seinen Kunden den Login mit Verimi anbietet. Für Kunden verbindet Verimi Sicherheit und Komfort beim Zugriff auf ihre persönlichen Daten. Somit ist Verimi besonders für die Bankgeschäfte der Nutzer sehr nützlich und bietet durch einen breiten Partnerkreis viele weitere Anwendungsmöglichkeiten", sagt Roland Adrian, Sprecher der Geschäftsführung bei Verimi.



