- Aufruf für Nominierungen für den 4. Sunhak Peace Prize - Einreichfrist März bis Mai 2019



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der Sunhak Peace Prize wird an herausragende Personen oder Organisationen vergeben, die einen maßgeblichen Beitrag zum Frieden und zum Wohlergehen zukünftiger Generationen auf der ganzen Welt geleistet haben. Der Prize fokussiert sich bei der Auswertung der Kandidaten auf seine drei Kernbereiche: Nachhaltige menschliche Entwicklung, Konfliktlösung und ökologische Bewahrung. Die Preisträger werden von einem internationalen Komitee halbjährlich ausgewählt und erhalten einen Preise in Höhe von einer Million Dollar.



Dr. Hak Ja Han Moon, rief den Sunhak Peace Prize ins leben, um das Erbe und die Vision von Rev. Dr. Sun Myung Moon fortzuführen, der die Family Federation for World Peace and Unification gegründet hatte und sein Leben der Förderung des Weltfriedens widmete und danach strebte nach einer Welt, in der alle Menschen friedlich miteinander leben. Der erste Preis wurde im Jahr 2015 vergeben. Die 4. Preisverleihungszeremonie wird im Jahr 2020 zu Ehren des hundertjährigen Jubiläums von Rev. Dr. Sun Myung Moon, dem Begründers des Preises stattfinden.



Teilnahmeberechtigung:



- Personen oder Organisationen, die einen Beitrag in den Bereichen nachhaltige Entwicklung, Konfliktlösung oder ökologische Bewahrung geleistet haben - Menschen oder Organisationen, die das Leben von Menschen anderer Nationen, Ethnie, Religion und Kultur zugunsten des Friedens verbessert haben



Die Bewerbungen müssen das Nominierungsformular der Kandidaten sowie Begleitmaterial, in dem die Leistungen des Kandidaten ausgeführt werden, bis zum 31. Mai für das Sekretariat des Preisverleihungskomitees des Sunhak Peace Prize vorbereiten und bei diesem einreichen.



Das Preisverleihungskomitee entscheidet im Oktober 2019 über den/die endgültigen Preisträger des Sunhak Peace Prize und verkündet den/die Preisträger kurz darauf. Die Preisverleihungszeremonie findet im Februar 2020 in Südkorea statt. Das Nominierungsformular kann auf der offiziellen Website (sunhakpreaceprize.org) heruntergeladen werden.



Die ersten Preisträger des Sunhak Peace Prize im Jahr 2015 waren der ehemalige Präsident von Kiribati, Herr Anote Tong und Dr. Modadugu Vijay Gupta, die mit Hilfe der Entwicklung von Aquakulturmethoden die Produktivität der Fischerei steigerten.



Der zweite Preis im Jahr 2017, bei dem man sich auf die internationale Flüchtlingskrise konzentrierte, wurde an den italienischen Chirurgen Dr. Gino Strada und Dr. Sakina Yacoobi verliehen.



Der aktuellste Sunhak Peace Prize im Jahr 2019 konzentrierte sich auf das Thema Frieden und Entwicklung in Afrika. Die Preisträger waren Dr. Adesina, Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank und Waris Dirie, Gründerin der Desert Flower Foundation.



Pressekontakt:



Sekretariat des Preisverleihungskomitees des Sunhak Peace Prize sunhakpeaceprize@gmail.com TEL.: +82-2-3278-5158, FAX: +82 -02 -3278 -5198