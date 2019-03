Bonn (ots) - Der Brief aus London liegt auf dem Tisch: Theresa May hat EU-Ratspräsident Donald Tusk gebeten, den Brexit bis Ende Juni verschieben zu dürfen. Jetzt allerdings bremst Brüssel. Es gibt rechtliche Bedenken. Unter anderem ist nicht geklärt, ob die Briten das neue EU-Parlament noch mitwählen dürfen. Mit einer Einigung auf dem EU-Gipfel in Brüssel ist laut Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nicht zu rechnen. Schon in der kommenden Woche könnte der nächste Sonder-Gipfel fällig sein.



Moderator Alexander Kähler diskutiert mit:



- Sir Peter Torry, britischer Botschafter in Deutschland a.D. - Prof. Dr. Andreas Busch, Politikwissenschaftler Universität Göttingen - Rolf-Dieter Krause, ehem. ARD-Studioleiter Brüssel - Linn Selle, Europäische Bewegung Deutschland e.V.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de