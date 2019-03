Berlin (ots) - And the winner is... Zum vierten Mal wurden am 20. März in Berlin die VISION.A Awards im Rahmen der Digitalkonferenz VISION.A von APOTHEKE ADHOC verliehen. Zum Abschluss des ersten Veranstaltungstages wurden erneut innovative, außergewöhnliche, digitale und disruptive Ideen und Konzepte aus Apotheke und Pharma gekürt.



In sechs Kategorien wurden aus mehr als 50 Bewerbern insgesamt 31 Querdenker von einer hochkarätigen Jury, bestehend aus Experten der Pharma-, Apotheken und Medienbranche, für die Shortlist ausgewählt. Die Gewinner erhalten auch in diesem Jahr von APOTHEKE ADHOC Mediabudgets im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro.



Die Award-Verleihung war auch in diesem Jahr der Höhepunkt des ersten Tages von VISION.A, eröffnet von einem akrobatischen Abendprogramm mit den preisgekrönten Trapezkünstlerinnen Duo Elja. Moderator Dr. Hajo Schumacher führte die Gäste durch die Verleihung, die ihren Blick auf die digitale Zukunft des Apotheken- und Pharmamarktes richtete. Anschließend wurde bei der Party der Visionäre heftig weitergefeiert.



Die Preisträger der VISION.A Awards 2019 auf einen Blick:



KOMMUNIKATION Verbraucher / Laien Gold: HRA PHarma und HitchOn GmbH mit Bedside Stories Silber: ratiopharm GmbH und pyrus Werbeagentur mit Teste dich! Zur Einführung des HIV Selbsttests Bronze: adcommander GmbH mit beauty shelf



KOMMUNIKATION Apothekenteams /Healthcare-Professionals Gold: Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V. mit der Apoheker ohne Grenzen Sommertour Silber: P & G Health (Merck Selbstmedikation) und Lyve / Geometry Global mit Kytta "Schulung mit SubsTanz" powered by apovoice.com Bronze: Lauer Fischer GmbH und Mediteo GmbH mit CAREGIVER statt "EINZELHÄNDLER"



INNOVATION in Pharma- / Apothekenbranche Gold: MOIO GmbH mit moio. Das intelligente Pflegepflaster. Silber: DiHeSys - Digital Health System GmbH mit "Personalisierte Medizin durch 2D und 3D Druck" Bronze: m.Doc GmbH mit der digitalen Gesundheitsplattform Bronze: Selfapy GmbH - Online-Therapieprogramm bietet schnelle Hilfe bei psychischen Belastungen



APPS & CO. Verbraucher Gold: Dr. med. Sebastian Horn mit "Der DST (Demenz Screening Test)" Silber: HealthCare Futurists GmbH mit Jakiba® - gemeinsam gesünder. Bronze: Shire Deutschland GmbH und Digital Spital GmbH, Medizin & Markt GmbH mit myPKFit - Eine Innovation, die Hämophilie A-Patienten im Alltag unterstützt.



APPS & CO. Apothekenteams Gold: LINDA AG und LePetitMax; Candoo-Media mit LINDA Interaktionsmanagement: Gemeinsam besser für mehr Arzneimitteltherapiesicherheit. Silber: CHAPCO GmbH mit CHAPCO - Die Apotheken-App Bronze: scanacs GmbH & Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG mit Digitale Überprüfung von Verordnungen auf ihre Erstattungsfähigkeit in Echtzeit in der Apotheke.



SONDERPREIS der Jury Gold: ZEABORN Shipment Management GmbH & Cie. KG und move UP Gesellschaft für Gesundheitsmanagement mbH mit move ON BOARD - Ein Programm zur Gesundheitsförderung der Offshore Mitarbeiter von ZEABORN Ship Management



