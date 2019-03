In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Bayer, Volkswagen, BMW, Tesla, BYD und Boeing. Bei Wirecard kehrt einfach keine Ruhe ein. Ein weiterer Artikel der Financial Times drückt auf den Aktienkurs - allerdings längst nicht in der Vehemenz wie noch vor einigen Wochen. Aber kann der Aktie angesichts der weiter angespannten Situation überhaupt eine nachhaltige Erholung gelingen? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die sehr unterschiedlichen Strategien von Volkswagen und BMW hinsichtlich der Elektromobilität, um die langfristigen Aussichten für Tesla und BYD und um neues Ungemach für den Flugzeugbauer Boeing.