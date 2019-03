Berlin (ots) - Applause, der weltweit führende Anbieter für Qualitätssicherung von Webseiten, Mobile-Apps, IoT-Produkten und In-Store-Technologien, gibt eine Retail-Studie heraus. Mithilfe seiner Tester hat das Unternehmen die Online- und Offline-Usability und Funktionalität der Online-Angebote führender Einzelhändler in Deutschland, den USA und Großbritannien untersucht und miteinander verglichen. Insgesamt fanden die Tester mehr als 3.000 Bugs auf 52 Websites - rund ein Drittel davon wurden als "schwerwiegend" eingestuft. Die Fehler haben die Funktionalität der Websites erheblich beeinträchtigt und Kunden davon abgehalten, Einkäufe abzuschließen. Die wenigsten Fehler wurden in Deutschland gefunden (23%), gefolgt von den Vereinigten Staaten (32%). Großbritannien weist den höchsten Anteil an Fehlern (45%) auf.



Im Rahmen der Studie bewerteten die Tester der Applause-Community anhand einer Skala, wo Einzelhändler aus Deutschland, den USA und Großbritannien in Bezug auf ihre Nutzererfahrung (UX) und Funktionalität punkten können und woran es noch hapert. Jedes Land konnte insgesamt eine Punktzahl von 10 erreichen; fünf Punkte für UX und fünf für die Funktionalität. Die untersuchten US-Händler überzeugten vor allem mit einer starken UX (3,8), gefolgt von Deutschland (3,2) und Großbritannien (3,1). Die Online-Angebote deutscher Einzelhändler wiesen die wenigsten Bugs und gleichzeitig die besten Werte beim Thema Funktionalität auf (4,2). In den USA hatten die Anbieter mit grundlegenden Aspekten der Webseiten-Funktionalität zu kämpfen und erhielten nur eine Wertung von 4,0. Großbritannien belegt auch hier den letzten Platz mit einer Wertung von 3,5.



OTS: Applause newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114261 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114261.rss2



Pressekontakt: Philipp Seidel PIABO Markgrafenstr. 36 10117 Berlin | Germany e: applause@piabo.net