In Wiesbaden und Umgebung entsteht seit 12. März 2019 die 15. Staffel des ZDF-Krimi-Dauerbrenners "Der Staatsanwalt" mit Rainer Hunold in der Titelrolle. Dazu zählen ein 90-Minüter (Regie: Ulrich Zrenner) sowie sieben 60-minütige Folgen (Regie: Martin Kinkel, Johannes Grieser und Ayse Polat). Am Ende der ersten regulären Episode verlässt Schauspieler Simon Eckert die Produktion. Max Hemmersdorfer übernimmt danach die Rolle des zweiten Kommissars.



Mal führen die Ermittlungen in Winzer- und Weinhändler-Kreise, mal in die Drogenszene, ein andermal in eine Software-Firma, in die IT-Abteilung eines Krankenhauses sowie in einen Wiesbadener Tennisclub ... Acht neue Fälle warten auf Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) und Hauptkommissarin Kerstin Klar (Fiona Coors). Bei den ersten beiden Ermittlungen werden sie noch von Hauptkommissar Christian Schubert (Simon Eckert) unterstützt, danach von einem neuen Kollegen: Oberkommissar Max Fischer (Max Hemmersdorfer). Fischer hat bisher als verdeckter Ermittler in Hamburg gearbeitet, musste jedoch, nachdem er aufgeflogen war, an einen anderen Einsatzort versetzt werden.



Schauspieler Max Hemmersdorfer freut sich auf die neue Aufgabe: "Mich reizt die Herausforderung, eine durchgehende Rolle über einen längeren Zeitraum entwickeln zu dürfen, und ich freue mich besonders darauf, mit so erfahrenen Kollegen wie Rainer Hunold und Fiona Coors zusammenzuarbeiten."



Sein Vorgänger Simon Eckert verlässt die Produktion nach neun erfolgreichen und spannenden Jahren: "Es war eine tolle Zeit mit vielen inspirierenden Begegnungen vor und hinter der Kamera, für die ich sehr dankbar bin. Nun bin ich neugierig und freue mich auf neue Projekte."



Bei der 15. Staffel übernehmen Heiko Ruprecht, Tina Bordihn, Rike Schmid und Martin Armknecht und andere Episodenrollen. Die Dreharbeiten dauern noch bis November 2019. Der 90-Minüter und die anschließenden sieben Folgen sollen voraussichtlich Anfang 2020 freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Die Redaktion im ZDF hat Günther van Endert.



