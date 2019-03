An der Börse ist ein schneller Wechsel der Stimmung eine Besonderheit. Was heute gilt, ist morgen nicht mehr gültig. Was heute richtig erscheint, ist morgen falsch. Noch zu Beginn der Woche konnten die Marktteilnehmern nicht genug Aktien erwerben und trieben den DAX über 11.800 Punkte. Und jetzt? Plötzlich zeigt sich der Index kraftlos und die ...

