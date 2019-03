Von Robert Wall

LONDON (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Boeing arbeitet an Änderungen an seiner 737 Max, nachdem zwei Flugzeugabstürze einer MAX innerhalb von sechs Monaten Sicherheitsbedenken bezüglich des Flugzeugs auslösten. Der Hersteller aktualisiert die Flugsteuerungssoftware sowie die Ausbildung der Piloten für das Modell, die in den kommenden Wochen genehmigt werden könnte, wie Randy Tinseth, Vizepräsident für das Verkehrsflugzeugsmarketing, sagte.

Der Konzern arbeite dabei eng mit seiner wichtigsten Aufsichtsbehörde, der Federal Aviation Administration (FAA), bei einer Reihe von Änderungen an der MAX zusammen, darunter auch Anzeigen und Flughandbücher, sagte Tinseth bei einer Konferenz der Bank of America Merrill Lynch in London.

Tinseth äußerte "großes Vertrauen" in das Flugzeug, insbesondere in das Design und den Produktionsprozess. US-Ermittler, darunter das Justizministerium und der Generalinspekteur des Verkehrsministeriums, überprüfen zurzeit die einzelnen Schritte im Zuge des Genehmigungsverfahrens für das Flugzeugmodell.

Nach dem Absturz einer MAX-Maschine im Oktober von Lion Air in Indonesien und einer weiteren Maschine in der vergangenen Woche von Ethiopian Airlines muss die Boeing 737 in vielen Lufträumen weltweit am Boden bleiben. Die Ermittler konzentrieren sich auf das Absturzpräventionssystem des Flugzeugs, weil dies möglicherweise eine Rolle bei den Unfällen gespielt hat. Keine der beiden Unfalluntersuchungen wurde bislang abgeschlossen.

"Wir tun alles, was wir können, um die Ursachen der Unfälle zu verstehen", sagte Tinseth. Boeing unterstütze die Ermittlungen und ebenso Ethiopian Airlines.

