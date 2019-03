Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kreditvergabe der Nederlandse Waterschapsbank (NWB) im Jahr 2018 stieg auf EUR 7,4 Mrd. (2017: EUR 6,2 Mrd.), der Nettogewinn der Bank betrug EUR 99,7 Mio. (2017: EUR 122,5 Mio.), so die Analysten der Nord LB.Der niedrigere Reingewinn sei erwartet worden und sei auf ungünstigere Finanzierungszinsen an den Geldmärkten im Vergleich zu 2017 zurückzuführen. Unverändert würden Wasser- und Wohnungswirtschaft sowie Kommunen die größten Kundengruppen bleiben. Der Anstieg der Kredite sei zum Teil auf den Erwerb eines öffentlichen Kreditportfolios von ABN AMRO zurückzuführen. Der Portfoliokauf (Kredite an Wohnungsunternehmen, Kommunen, Universitätskliniken und Trinkwasserunternehmen) sei sukzessive umgesetzt worden. 2018 seien EUR 371 Mio. der insgesamt rund EUR 2 Mrd. erworben worden. Auch ohne diese Akquisition sei der Umfang des Neugeschäfts höher als im Jahr 2017. ...

