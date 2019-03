++ Bundesfinanzministerium erwartet gedämpftes Wachstum im ersten Halbjahr 2019 ++ DE30 zieht sich zur aufwärts gerichteten Trendlinie zurück ++ Wirecard fällt nach negativem Bericht der Financial Times ++ Rückgänge an der Wall Street und Gewinne in Asien bildeten die Grundlage für eine gemischte Eröffnung in Europa. Die meisten europäischen Aktienindizes begannen am Donnerstag in der Verlustzone, aber einige Gewinne wurden an den Märkten in Großbritannien, den Niederlanden und Italien verzeichnet. Minen und Raffinerien schnitten am besten ab, während Reiseunternehmen schwächelten. Die gestrigen starken Rückgänge (vor allem aufgrund des Bayer-Einbruchs) haben den DE30 wieder unter das Ausbruchsniveau von 11.680 Punkten gedrückt. Die Abwärtsbewegung setzt sich heute fort und der deutsche Leitindex droht unter die aufwärts gerichtete Trendlinie zu fallen. Falls die Bären weiterhin den Markt dominieren, könnten wir in naher Zukunft einen Test des Swing-Levels um die 11.400 Punkte sehen. Quelle: xStation 5 Vor einiger Zeit haben wir geschrieben, dass Deutschland bis 2030 erhebliche Einsparungen bei den CO2-Emissionen anstrebt, um sich an das Pariser Klimaabkommen anzupassen. Erst kürzlich tauchten Nachrichten auf, wonach Bundeskanzlerin ...

