FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre der Nemetschek SE können sich einmal mehr auf eine höhere Dividende einstellen. Der im MDAX und TecDAX notierte Anbieter von Software für die Baubranche will der Hauptversammlung am 28. Mai eine Auszahlung von 0,81 Euro je Aktie vorschlagen, nach 0,75 Euro im Vorjahr. Die Ausschüttungsquote 2018 läge damit - bezogen auf den operativen Cashflow - bei rund 31 Prozent. Gleichzeitig will die Gruppe weiter strategisch investieren, um ihr zukünftiges organisches und anorganisches Wachstum sicherzustellen.

Zudem plant die Münchener Gesellschaft einen Aktiensplit. Jeder Aktionär soll je gehaltener Nemetschek-Aktie ohne Zuzahlung zwei weitere Nemetschek-Aktien erhalten. Technisch erfolge dies über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Damit will das Unternehmen den Handel der Nemetschek-Aktie weiter fördern und sie für die Anleger attraktiver machen.

Das Grundkapital der Nemetschek SE würde sich in Folge des Splits von aktuell 38.500.000 auf 115.500.000 Stückaktien verdreifachen.

2018 erzielte der Konzern nach vorläufigen Angaben einen Umsatz von 461 Millionen Euro und ein EBITDA von 121 Millionen Euro. Den Jahresbericht will Nemetschek am 29. März veröffentlichen.

