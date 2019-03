Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan blieben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:59 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.817,70 -0,33% +12,91% Euro-Stoxx-50 3.357,97 -0,43% +11,88% Stoxx-50 3.103,94 -0,32% +12,46% DAX 11.503,56 -0,86% +8,95% FTSE 7.315,32 +0,33% +8,37% CAC 5.363,88 -0,35% +13,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,87 +41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,78 60,23 -0,7% -0,45 +28,5% Brent/ICE 68,14 68,50 -0,5% -0,36 +24,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.315,41 1.314,03 +0,1% +1,38 +2,6% Silber (Spot) 15,54 15,49 +0,3% +0,05 +0,3% Platin (Spot) 870,43 863,19 +0,8% +7,24 +9,3% Kupfer-Future 2,96 2,92 +1,3% +0,04 +12,1%

Nach den kräftigen Vortagesgewinnen kommen die Ölpreise leicht zurück. Ein ünerwartet starker Rückgang der Ölvorräte hatte die Preise zur Wochenmitte auf ein Viermonatshoch getrieben.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in den Handel am Donnerstag starten. Die taubenhafter als gedacht auftretende US-Notenbank hat die Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum wieder verstärkt. Zudem haben die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump die Hoffnungen auf eine Lösung des Handelsstreits wieder etwas gedämpft. Zwar seien die Fed-Aussagen erwartet worden, doch "sie waren noch etwas taubenhafter als gedacht", sagt Brian Jacobsen, Senior Investment Stratege bei Wells Fargo Asset Management. Die US-Notenbank hat die Zinsen unverändert gelassen und außerdem eine längere Zinspause in Aussicht gestellt. Für dieses Jahr wird in ihren Projektionen keine Zinserhöhung mehr avisiert. Zudem wollen die Notenbanker bereits im Mai damit beginnen, den Abbau der aufgeblähten Bilanz zurückzufahren, und diesen im Oktober ganz beenden, wodurch den Märkten weniger Liquidität entzogen wird. Für die Aktie von Micron Technologies geht es vorbörslich deutlich nach oben. Der Chiphersteller hat überraschend gute Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Zudem kündigte das Unternehmen an, dass es zum Abbau des Überangebots seine Chip-Produktion zurückfahren werde. Außerdem sollen die Investitionen im laufenden Geschäftsjahr um 1,5 Milliarden Dollar reduziert werden. Analysten loben diese Entscheidung, von der nicht nur Micron, sondern die ganze Branche profitieren werde. Ein geringeres Angebot werde dazu führen, dass sich die Preise für Chips erholten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% - US 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: +5,0 zuvor: -4,1 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 229.000 15:00 Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm - EU 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,0 zuvor: -7,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa tendieren am Donnerstagmittag leichter. Eine überraschend taubenhafte US-Notenbank verunsichert die Anleger leicht. Die Fed will die Zinsen im laufenden Jahr nicht mehr anheben. Auch will sie den Bilanzabbau ab Mai verlangsamen und ab September ganz einstellen. Für die Märkte scheinen die Ankündigungen ein wenig zu viel des Guten zu sein. Im Handel kommen stattdessen wieder Wachstumssorgen auf, zumal die Fed ihre Wachstumsprojektionen für die USA gesenkt hat. Für Zurückhaltung sorgen auch die scheinbar ins Stocken geratenen Handelsgespräche zwischen China und den USA. Die Aktien der europäischen Banken verlieren im Schnitt 1 Prozent. Die taubenhafte Fed hat die Renditen an den Anleihemärkten gedrückt, was grundsätzlich negativ für den Sektor ist. Daneben hat die UBS am Vortag einen schwachen Ausblick geliefert, der auch für andere Institute von Relevanz sein dürfte. Die Aktie von Siemens stellt mit einem Plus von knapp 2 Prozent den Gewinner im DAX. Eine Lösung für das Turbinengeschäft wäre für Siemens sehr positiv, wie es im Handel heißt. Denn dieses sei eines der Problemfelder. Am Markt heißt es, Siemens könnte das Turbinengeschäft mit einem asiatischen Partner zusammenlegen. Das werde gerade ausgelotet. Händler verweisen auf einen Bericht von Bloomberg. Für das Tom-Tailor-Papier geht es um 12 Prozent nach oben. Der Verkauf der Problemtochter Bonita wird an der Börse positiv gewertet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:00 Uhr Mi 17.06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1393 -0,25% 1,1423 1,1350 -0,6% EUR/JPY 125,91 -0,44% 126,18 126,48 +0,1% EUR/CHF 1,1320 -0,02% 1,1323 1,1325 +0,6% EUR/GBP 0,8682 +0,30% 0,8642 0,8610 -3,5% USD/JPY 110,52 -0,19% 110,47 111,43 +0,8% GBP/USD 1,3121 -0,56% 1,3220 1,3185 +2,8% Bitcoin BTC/USD 4.031,75 +0,06% 4.026,13 4.000,50 +8,4%

Der Dollar holt am Devisenmarkt einen Teil seiner Vortagesverluste wieder auf. Derweil steht das Pfund unter Druck. Auslöser sind Medienberichte, wonach die Europäische Union die Bitte der britischen Premierministerin Theresa May um eine Verschiebung des Brexits auf Ende Juni ablehnen wird. Die EU bestehe ferner darauf, dass Großbritannien spätestens zum 22. Mai aus der EU austrete. Die Medienberichte legen nahe, dass ein Aufschub nur unter der Bedingung gewährt würde, dass das britische Unterhaus den von May mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag billigt, den es zuvor schon zweimal mit deutlicher Mehrheit abgelehnt hat. Die jüngste Entwicklung erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien die EU am 29. März ohne Vertrag verlasse, weil die Regierung keine alternative Lösung habe aushandeln können, sagen die Analysten von MUFG. Im Fall eines ungeregelten Brexits sehen die Analysten das Pfund auf 1,30 Dollar fallen. Das Pfund kostet aktuell 1,3121 Dollar. Im Tageshoch notierte es bei 1,3227 Dollar. Auf die Entscheidung der Bank of England, die Zinsen unverändert zu lassen, reagiert das Pfund kaum.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich nach den taubenhaften Aussagen der US-Notenbank am Donnerstag mehrheitlich mit leichten Zugewinnen gezeigt. Von der Wall Street kamen indessen verhaltene Vorgaben, nachdem US-Präsident Donald Trump erwogen hatte, die Importzinsen auf chinesische Waren zunächst beizubehalten. Der Handel war auch nach der Fed-Sitzung von Zurückhaltung geprägt. Der Aktienkurs von Geely sprang nach Vorlage von Zahlen für 2018 um 2,6 Prozent nach oben. Der chinesische Autohersteller hatte vergangenes Jahr dank guter Verkäufe und höherer Umsätze mehr verdient als am Markt erwartet wurde. Um 1,6 Prozent nach oben ging es auch für die Aktie des Ölkonzerns CNOOC, gestützt von den zuletzt gestiegenen Ölpreisen. Für das Index-Schwergewicht Samsung ging es in Seoul um 3,8 Prozent nach oben. SK Hynix sprangen um 7,8 Prozent nach vorne. Gestüzt wurden beide Werte von der Ankündigung des US-Wettbewerbers Micron Technology, seine Produktion aufgrund einer schwachen Nachfrage zu drosseln.

CREDIT

Die Risikospreads am europäischen Kreditmarkt weiten sich am Donnerstagmittag kräftig aus. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank scheint für die Märkte zu taubenhaft ausgefallen zu sein. Die Fed will die Zinsen im laufenden Jahr überhaupt nicht mehr anheben. Im Vorfeld der Entscheidung war erwartet worden, dass die Währungshüter die Erwartung auf nur noch einen Schritt drosseln werden. Die Entscheidung der US-Notenbank hat nicht nur neue Konjunktursorgen ausgelöst. Insbesondere für den Bankensektor sind dies schlechte Nachrichten, sind doch die Renditen an den Anleihemärkten nach der Fed-Entscheidung kräftig gefallen, und dürften auch niedrig bleiben. Für den ohnehin unter einer geringen Profitabilität leidenden Sektor wird die Lage damit noch schwieriger. Daher ist der Anstieg der Risikoprämien auf Bankenanleihen verständlich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Heidelcement plant 2019 für Schuldenabbau 750 Millionen Euro ein

Heidelbergcement will in diesem Jahr gut eine halbe Milliarde Euro mehr in den Schuldenabbau stecken als 2018. Vorstandschef Bernd Scheifele sagte auf der Bilanzpressekonferenz, er rechne mit 700 bis 750 Millionen Euro, die in den Schuldenabbau fließen können. 2018 lag dieser Wert noch bei 231 Millionen Euro.

Siemens verhandelt mit Mitsubishi über Kraftwerks-JV - Magazin

